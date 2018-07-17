Судебные дебаты по делу о госизмене Януковича начнутся 30 июля

Суд по делу о госизмене беглого президента приступает к судебным дебатам

Оболонский суд Киева назначил проведение судебных дебатов по делу об обвинении экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 30 июля. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее, суд отклонил ряд ходатайств адвокатов Януковича о допросе новых свидетелей. Суд указал, что на заседание не явился ни один из ранее вызванных судом свидетелей.

Председательствующий судья Владислав Девятко указал, что новые ходатайства защиты направлены не на реализацию права опровергнуть обвинение, а поданы с целью помешать суду осуществить правосудие и вынести решение по делу.

"Суд определил: в удовлетворении ходатайств отказать, возобновить судебные дебаты. Судебные дебаты объявляются открытыми", - огласил он.

Девятко при этом также отметил, что на более 50 судебных заседаниях суд в открытом процессе эффективно и справедливо рассматривал данное дело.

"Было допрошено 52 свидетелей, 15 из которых – по инициативе защиты. Исследованы десятки томов письменных доказательств, прослушаны и изучены часы видео- и аудиодоказательств, большинство из которых – по представлению стороны защиты, рассмотрены сотни заявлений и ходатайств уважаемых защитников и непосредственно обвиняемого Януковича", - подчеркнул судья.

Напоминаем, что ранее заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявлял, что дело по гозизмене беглого президента Януковича должно было закончиться еще в мае.