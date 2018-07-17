Страны-члены НАТО готовы ускорить вступление Украины в Альянс, - Полторак

Члены Североатлантического альянса готовы рассмотреть возможность ускорения вступления Украины в НАТО.



Об этом в эфире шоу "Свобода слова" на канале ICTV заявил министр обороны Степан Полторак.



"Мне было очень приятно слышать о том, что большинство министров, моих коллег, говорили о том, что сегодня НАТО готово к тому, чтобы рассматривать вопрос не только помощи, но и ускорения вступления Украины в Альянс", - сказал министр.

Он заявил, что в октябре в Киев приедет министр обороны Британии, "и мы рассматриваем вопрос по поставкам оснащения для ВСУ, сейчас прорабатывается, что именно они будут нам поставлять". Также с министром обороны Канады уже сформировано "несколько договоров" и подписаны поставки вооружений для Украины, добавил Полторак.



"Кроме того, у нас есть тесное взаимодействие с главой Минобороны Польши в военно-техническом сотрудничестве, а также вопрос, связанный с созданием, обучением и подготовкой совместной бригады ЛитПолУкрбриг", - рассказал Полторак.



Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс пока не готов пригласить Украину в программу для особых партнеров Enhance Opportunity Program. Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.