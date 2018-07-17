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Главная » Страна » Страны-члены НАТО готовы ускорить вступление Украины в Альянс, - Полторак

Страны-члены НАТО готовы ускорить вступление Украины в Альянс, - Полторак

Страны-члены НАТО готовы ускорить вступление Украины в Альянс, - Полторак
Украина - НАТО / Фото: 112.ua

Позитивная динамика - налицо

17.07.18 712
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Члены Североатлантического альянса готовы рассмотреть возможность ускорения вступления Украины в НАТО.

Об этом в эфире шоу "Свобода слова" на канале ICTV заявил министр обороны Степан Полторак.

"Мне было очень приятно слышать о том, что большинство министров, моих коллег, говорили о том, что сегодня НАТО готово к тому, чтобы рассматривать вопрос не только помощи, но и ускорения вступления Украины в Альянс", - сказал министр.

Он заявил, что в октябре в Киев приедет министр обороны Британии, "и мы рассматриваем вопрос по поставкам оснащения для ВСУ, сейчас прорабатывается, что именно они будут нам поставлять". Также с министром обороны Канады уже сформировано "несколько договоров" и подписаны поставки вооружений для Украины, добавил  Полторак.

"Кроме того, у нас есть тесное взаимодействие с главой Минобороны Польши в военно-техническом сотрудничестве, а также вопрос, связанный с созданием, обучением и подготовкой совместной бригады ЛитПолУкрбриг", - рассказал Полторак.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс пока не готов пригласить Украину в программу для особых партнеров Enhance Opportunity Program. Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.

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