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Главная » Страна » Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига запустят в сентябре

Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига запустят в сентябре

Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига запустят в сентябре
Фото: Телеграф

Новое направление соединит сразу 4 европейские  столицы

17.07.18 135
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Пассажирский поезд "четырех столиц" по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет запущен с 28 сентября 2018 года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат в этом году. Мы имеем поезд четырех столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября из Киева", - цитирует пресс-служба Омеляна.

Он также отметил, что вступление в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС стало дополнительной причиной для активизации украинско-литовского двустороннего торгового сотрудничества.

"Мы будем иметь прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов. Товарооборот между двумя странами активно растет: по итогам 2017 года рост почти 40% и есть дальнейшее увеличение. С июля этого года к председательству в ЕС приступила Австрия и на их повестке дня вопрос номер один - это современные технологии, современные решения, искусственный интеллект. Украина объединит усилия совместно с Польшей и Литвой для создания центра перспективных технологических инновационных решений", - отметил Омелян.

В свою очередь, министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс отметил, что сотрудничество с Украиной имеет хорошие перспективы.

"Наша сегодняшняя встреча - это хороший сигнал бизнесу обеих стран. Инвестиционный климат в Украине имеет положительные тенденции. Я думаю, что прогресс, который мы планируем сделать в транспорте, соединив наши страны авиацией и поездами, откроет еще больше возможностей нашим гражданам приехать и увидеть прекрасную страну Украину, а украинцам - Литву", - цитирует пресс-служба Синкявичюс.

Кроме того, по его словам, Украина - приоритет номер один для Литвы с точки зрения евроинтеграционных процессов.

Отметим, до конца года планируется открыть еще два новых маршрута в Польшу и Молдову: "Одесса-Пшемысль" и "Одесса-Кишинев". 

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