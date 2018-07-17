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Укравтодор назвал области с самыми плохими дорогами

Укравтодор назвал области с самыми плохими дорогами
Иллюстративное фото: Трасса Е-95

95% украинских дорог нуждаются в ремонте

17.07.18 99
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95% дорог в Украине требуют ремонта. Самые плохие дороги на данный момент в Черкасской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Укравтодора на информационный запрос.  

Сейчас самый большой процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается в четырех областях.

"Это Черкасская (Р-10, Н-08 и участки на автодорогах Н-16, Н-01), Николаевская (Н-14, Н-11, Н-13, Н-11), Луганская (Т-13-02, участки на дороге Г-66, дорога Северодонецк - КПВВ "Станица-Луганская", участки на дороге Т-13-06), Донецкая (Н-08, Н-32, Т-05-18, Т-13-02 КПП "Танюшевка" Старобельск - Бахмут)", - сообщили в Укравтодоре.

В прошлом году за государственные средства было отремонтировано 1,5% общей сети дорог в Украине.

"Учитывая то, что 95% дорог из-за просроченных ремонтов, ненадлежащего содержания и других причин сейчас находятся в несоответствующем нормам состоянии, для восстановления понадобится время", - сообщили в Укравтодоре.

Вместе с тем в Госагентстве отметили, что в последние годы в дорожной отрасли Украины все же происходят и положительные изменения.

"С начала этого года мы имплементируем две фундаментальные реформы - Дорожный фонд и децентрализацию дорог", - напомнили в Укравтодоре.

Ранее в Кабмине определили регионы, которые быстрее всего проводят ремонт дорог, и области-аутсайдеры. Так, по словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, быстрее всего ремонтируют дороги Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области.

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