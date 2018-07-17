Минздрав оставил Одесский медуниверситет без ректора

Министерство здравоохранения досрочно расторгло контракт с ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве сообщили, что неоднократно получали жалобы от народных депутатов и общественных организаций о неправомерных действиях ректора и о критической ситуации в университете.

С целью объективного рассмотрения ситуации Минздрав инициировал в период с 15 по 21 июля 2018 года проведение комиссионной проверки по соблюдению устава и условий контракта Запорожаном.

Однако, когда 16 июля комиссия прибыла в университет для проведения проверки, ректор безосновательно не допустил ее к проведению проверки.

"Такие действия ректора свидетельствуют об откровенном саботаже и делают невозможным дальнейшую работу комиссии", - подчеркнули в министерстве.

В результате, учитывая невыполнение приказа Минздрава и с целью обеспечения дальнейшей работы комиссии, министерство приняло решение о досрочном расторжении контракта с Запорожаном с 17 июля 2018 года.

Напомним, в апреле министерство здравоохранения отстраняло Валерия Запорожана от исполнения обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета. Основанием для такого решения стал составленный сотрудниками Нацполиции протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.