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Главная » Страна » В Днепразоте сказали, когда готовы возобновить производство хлора для очистки воды

В Днепразоте сказали, когда готовы возобновить производство хлора для очистки воды

В Днепразоте сказали, когда готовы возобновить производство хлора для очистки воды
Фото из открытых источников

Оборудование предприятия находится в рабочем состоянии и готово к применению в любой момент

17.07.18 46
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Единственное в Украине предприятие по производству жидкого хлора для очистки воды Днепразот утверждает, что готово возобновить выпуск продукции, если согласует с Антимонопольным комитетом повышение цены на свою продукцию.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Днепроазот готов возобновить производство хлора жидкого. Для возобновления работы хлорной группы цехов Днепроазота нами рассмотрена необходимость повышения цен … Подготовлено экономическое обоснование необходимости повышения цен на произведенную продукцию. Соответствующее обращение 2 июля направлено в АМКУ и находится на рассмотрении уже две недели", - говорится в сообщении.

Как отмечают на предприятии, новая цена на хлор будет соответствовать среднему показателю за 2018 год в системе ProZorro.

Также отмечается, что оборудование по производству хлора находится в рабочем состоянии и готово к применению в любой момент.

Напомним, завод Днепразот остановился 15 июня. Причина - убыточность предприятия. В Киевводоканале уже предупредили, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на Днепразоте могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды в столице.

В Николаеве из-за проблем с поставками жидкого хлора уже решили ограничить водоснабжение.

Кроме того, в Днепропетровской области тоже есть проблемы с водой.

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