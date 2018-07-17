Российского боевика застрелили при попытке сдаться ВСУ

Наемника убили его же коллеги

Сегодня на Мариупольском направлении боевика российских войск убили при попытке сдаться Вооруженным силам Украины. Об этом сообщается на Facebook-странице Операции объединенных сил.

"Сегодня ночью на Мариупольском направлении боевик российских оккупационных войск из состава 9-го ОШПМП пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

В ООС разузнали, что у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами.

"Добраться до наших войск он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего товарища "по службе", - написано в посте.

С помощью военнослужащих из состава Объединенных сил тело было доставлено в морг в Мариуполе.

Напомним, сегодня украинские военные понесли потери на Донбассе.