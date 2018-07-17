В Киеве в Святошинском районе на улице Академика Булаховского, 40 строители утеплили квартиру поверх мурала "Стриж". Об этом сообщил Гео Лерос в Facebook, который инициировал создание на многоэтажках столицы монументальных граффити.

По его словам, разрешение на утепление дома якобы дала районная администрация.

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Мурал нарисовал в октябре 2015 года художник Alex Maksiov, на это ушло десять дней. Высота рисунка на стене 16-этажного дома - около 45 метров.

Фото: facebook.com/geo.ya

Напомним, в Стокгольме (Швеция) на пятиэтажном доме местная художница нарисовала мурал с изображением синего пениса, но из-за жалоб жителей соседних домов его решили закрасить.