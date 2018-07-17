В Константиновке бандиты сделали ложный вызов, чтобы обокрасть пожарников

В Константиновке Донецкой области злоумышленники обокрали пожарную часть, предварительно выманив ее сотрудников с помощью ложного вызова. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковские полицейские во время следственного эксперимента украли 500 тыс. грн, - СБУ
"Спасатели в полном составе выехали на место возгорания, однако при прибытии выяснилось, что вызов ложный. Вернувшись на место дислокации, наряд обнаружил отсутствие имущества на общую сумму 45 000 грн", - говорится в сообщении.
В течение суток полицейские задержали двоих подозреваемых, которые как раз планировали избавиться от похищенного. Злоумышленниками оказались местные жители 27 и 42 лет. Старший из них уже привлекался к уголовной ответственности. Именно он и придумал план преступления.
Ранее сотрудники Национальной полиции задержали группу лиц, занимавшуюся подделкой документов государственного образца.