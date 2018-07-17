За чертой бедности живет четверть украинцев, - Всемирный банк

За последние пять лет в Украине почти вдвое вырос уровень бедности. Об этом в ходе пресс-ланча в харьковском Рremier Palace сообщила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает Укринформ.

"Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня - 25%. Однако есть реальный путь выхода из кризиса. Это завершение начатых и реализация новых реформ, будь то сфера здравоохранения, создание Высшего антикоррупционного суда, независимых наблюдательных советов в госбанках, а это половина всего банковского сектора страны, чтобы кредиты не расходились по "своим" людям. Украина сделала шаг в реформировании разных сфер, и ей нельзя останавливаться", - отметила Кахконен.

По ее словам, экономический потенциал Украины выше, чем у таких стран, как Польша, Румыния, Грузия, Индонезия.

"В Украине самый большой в Европе запас плодородной земли. Выгодно и ее географическое положение на перекрестке Европы и Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет. Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, будет и стимул для повышения стандартов жизни", - добавила Кахконен.

Она отметила, что всемирный банк вложил с 2014 года в Украину больше средств, чем в какую либо другую страну.

"Вложено 5,5 млрд долларов, причем половина средств - 2,5 млрд доларов - в различные инвестиционные проекты, плюс 2 млрд - в поддержку региональных бюджетов для проведения реформ, еще 500 млн долларов - на поставку газа. К сожалению, не все эти деньги использованы в полном объеме, и мы ждем решений от правительства Украины", - пояснила Кахконен.

Также Кахконен отметила наличие рисков.

"Трудно убедить инвесторов сегодня вкладывать деньги в Украину. Есть проблемы и на макроэкономическом уровне: государственный долг Украины очень большой и не уменьшается до того уровня, который планировали раньше. Также есть риски, связанные с инфляцией, а она связана с ростом зарплаты вдвое и увеличением субсидий, в результате чего невозможно удержать потребительский спрос на фоне роста цен", - сказала представитель Всемирного банка.

Ранее представители Всемирного банка заявили об удовлетворительных последствиях экономических реформ в Украине.