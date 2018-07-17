В ближайшие дни на большей части Украины будут идти дожди, которые принес в страну циклон "Халина". Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Над Украиной зависает циклон "Халина" и, похоже, надолго. Именно он будет путешествовать нашими просторами и поливать дождями с грозами ближайшие несколько дней", - написала она.

18 июля в большинстве областей пройдут дожди, которые местами будут переходить в ливни с грозами, шквалами и иногда даже градом. Исключение составляет только юг Украины, где дожди маловероятны.

Завтра в течение дня температура воздуха составит + 20 + 26 градусов, на юге и востоке + 24 + 29, местами до +30 градусов.

В Киеве в среду пройдут периодические дожди, грозы, возможно шквалистое усиление ветра и в отдельных районах даже град. Температура воздуха умеренная, + 23 + 25 градусов.

"Следите за скидками на красивые зонты - как раз пора", - подытожила Диденко.

Напомним, июнь в Киеве оказался в полтора раза дождливей нормы.