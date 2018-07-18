На Добассе погиб один украинский военный, двое - ранены

В районе проведения операции Объединенных сил в минувшие сутки, 17 июля, боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военный погиб, двое получили ранения.
Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.
"Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганского, Зализного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика, пытаясь заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ", - говорится в сообщении.
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По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и трое ранены.
В течение текущих суток боевики 7 раз обстреляли позиции украинских защитников возле Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского, трижды применив 82-мм минометы.
Напомним, четыре года назад в небе над Донбассом был сбит Boeing-777.