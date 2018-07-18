В детском лагере в Донецкой области отравилось 84 человека

В результате пищевого отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области госпитализировали 84 человека, из них 68 детей.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в течение 17-18 июля из детского лагеря "Ястребок" села Сосновка Лиманского района с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 84 человека, из них 68 детей (всего в лагере находились 134 человека).

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

По данным прокуратуры, 16 июля после ужина дети почувствовали недомогание. Дети жаловались на тошноту и повышение температуры. Пострадавшие находятся в больницах Славянска, Лимана и Краматорска.

Напомним, количество пострадавших в результате отравления в кафе быстрого питания "Томаш кебаб" в центре Львова возросло до 29 человек.