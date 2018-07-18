Мать политзаключенного Балуха не будет просить Путина о помиловании

По ее словам, сын будет против

Мама голодающего политзаключенного Владимира Балуха Наталья заявила, что не будет обращаться с письмом к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Женщина объяснила, что просить Путина о помиловании сына не будет, так как это значит, что Балух признает свою вину.

"Я Путина просить не буду. Меня Вова (Балух – ред.) не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить – это признать свою вину. А он вину не может признать, потому что ни в чем не виноват", - сказала она.

По ее словам, начальник Раздольненского изолятора временного содержания Валерий Ткаченко оказывал давление на ее сына.

Напомним, оккупационный Железнодорожный районный "суд" Симферополя отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении по первому приговору.