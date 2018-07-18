Проникновение блогеров на танковую базу в Харькове: Укроборонпром начал расследование

В ведомстве отметили, что снятые на заводе танки, это избыточное имущество Минобороны

Укроборонпром приступил к проведению расследования в связь со съемкой и последующей публикацией в социальных сетях видео с Харьковского бронетанкового завода.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Утверждается, что ролик снимался именно на территории Харьковского бронетанкового завода, где проводится ремонт техники, а не на заброшенной военной базе ВСУ, как это утверждали блогеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада разрешила предприятиям Укроборонпрома не платить пеню российским компаниям

Тем не менее в Укроборонпроме инициировали проведение расследования состояния охраны периметра предприятия.

В ведомстве отметили, что снятые на заводе танки, это избыточное имущество Министерства обороны Украины.

Согласно законодательству у предприятий, входящих в состав государственного концерна "Укроборонпром", нет полномочий на ответственное хранение имущества Минобороны и, соответственно, на финансирование расходов на его хранение.

Напомним, местные блогеры смогли проникнуть на территорию танкового склада ВСУ в Харькове, на котором находятся сотни списанных и десятки новый танков.