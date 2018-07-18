В жилом доме Тернополя прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Согласно сообщению, ЧП произошло накануне вечером в квартире по ул. Пушкина.



"За считанные минуты подразделение прибыло по вызову. Пожарные подручными средствами потушили огонь, который не успел набрать обороты", - отмечается в сообщении.

По словам пожарных, в результате взрыва огнем была уничтожена вытяжная вентиляция на площади 1 кв. м, повреждены личные вещи, облицовка стен и потолка, входные двери квартиры, облицовка стен лестничной клетки дома между 8-м и 9-м этажом.





Кроме этого, ударной волной повреждена межэтажная оконная рама.



"На момент бедствия в квартире находились три человека. В медицинское учреждение с ожогами тела II-III степени госпитализированы владелец квартиры 1973 г.р. и его малолетний сын 2011 г.р.", - подчеркивается в сообщении.



Для выяснения причин взрыва работники Национальной полиции проводят следствие.



Ранее, 16 июля, в одном из жилых домов Кривого Рога произошел взрыв на восьмом этаже - пострадали три человека, в том числе ребенок.