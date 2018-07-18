Польша экстрадировала в Украину главного бухгалтера "Укрспирта"

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога более 27 млн гривен

Польша экстрадировала в Украину находящегося в розыске главного бухгалтера "Укрспирта" Сергея Безродного. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов и хищении средств.



Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры, передают "Українські Новини".



По его словам, он был выдан 16 июля.

17 июля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога более 27 млн гривен.

Напомним, 25 января 2018 стало известно, что в Румынии задержали экс-главу "Укрспирта" Михаила Лабутина. В январе 2015 года Лабутина, подозреваемого в финансовых хищениях, Интерпол объявил в розыск.