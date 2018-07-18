В оккупированном Енакиево при аварии на водоканале погибли 4 человека

В оккупированном Енакиево произошел несчастный случай, в результате которого погибли четыре сотрудника водоканала и пострадали еще четыре.
Об этом сообщает коммунальное предприятие Вода Донбасса.
Отмечается, что вчера при выполнении работ на канализационной насосной станции в Енакиево произошло ЧП. В результате трагедии погибли сотрудники водоканала инженер-технолог Елена Сыроватская, оператор хлораторных установок Людмила Беседина, слесарь Сергей Подольский и электрогазосварщик Андрей Топичак.
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Кроме того, пострадали и были госпитализированы еще четыре сотрудника водоканала.
В настоящее время ведется расследование инцидента.
Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявлял, что без воды на Донбассе могут остаться до 3 млн человек.