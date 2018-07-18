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Кабмин запретил выплату огромных премий в госкомпаниях

Кабмин запретил выплату огромных премий в госкомпаниях
Владимир Гройсман / Фото: Пресс-служба Кабмина

Предложение премьера члены правительства поддержали единогласно

18.07.18 66
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Кабинет министров Украины запретил выплату огромных премий и бонусов в  государственных компаниях.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду. С соответствующим предложением выступил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНИАН.

"Я считаю и поддерживаю, что зарплаты должны быть достойными, премии должны быть достойными, чтобы люди не занимались коррупцией и так далее. Но что касается жадности и чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддержать не могу. Собственником государственных компаний является украинский народ. Я думаю, что если честно и справедливо платить, то хорошо. А если чрезмерно, то никто это не поддержит", - сказал он.

Предложение премьера члены правительства поддержали единогласно. После чего Гройсман  поручил Министерству экономического развития и торговли выписать проект решения и подать ему на подпись.

Напомним, в мае набсовет Нафтогаза принял решение о выделении премии руководству компании в размере 1% от суммы выигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску к российскому Газпрому. 

Первая часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн гривен) должна была быть выплачена в мае. Остальные премии – в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с Газпрома  остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).

6 июня премьер-министр Гройсман сообщил, что попросил набсовет Нафтогаза пересмотреть свое решение относительно премий руководству компании.

2 июля сообщалось, что наблюдательный совет Нафтогаза Украины не собирается пересматривать решение о выделении премии руководству компании.

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