В Украине проведут пробную перепись населения

Кабинет министров решил провести пробную перепись населения в Украине.
Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства. Решение принято без обсуждения, передает ТСН.
Пробную перепись планируют провести в декабре 2019 года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.
Во время переписи планируют использовать инновационные технологии сбора информации у населения.
Несмотря на то, что украинцев не считали уже 17 лет, Госстат ежегодно отчитывается о количестве населения. Согласно их данным, население Украины сокращается с 1994 года. Резкий спад произошел в 2014 году, когда страна недосчиталась чуть меньше 2,5 млн человек (в статистике перестали учитывать оккупированные Крым и Донбасс).
Ранее сообщалось, что министр социальной политики Андрей Рева предложил перенести всеукраинскую перепись населения с 2020 года, как это планировалось ранее, на декабрь 2018 года.