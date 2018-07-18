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Главная » Страна » Одесский аэропорт планируют обновить до 2019 года

Одесский аэропорт планируют обновить до 2019 года

Одесский аэропорт планируют обновить до 2019 года
Фото с сайта innotechnews.com

В мининфраструктуры ожидают увеличение пассажиропотока вдвое

18.07.18 36
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Сегодня Кабинет министров выделил дополнительно 253 млн грн на строительство новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту "Одесса". Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба министерства.

Модернизированный аэропорт планируют открыть в 2019 году и превратить его в авиахаб.

"Как мы и обещали, Министерство инфраструктуры инициировало выделение дополнительных средств на работы в аэропорту Одессы. В мае этого года я инспектировал ход строительства взлетно-посадочной полосы, в 2019 году обновленный аэропорт, я уверен, позволит превратить Одессу в южный хаб. Уже третий год подряд динамика роста авиаперевозок почти на 30% в год требует модернизации аэропортов, и мы над этим работаем", - отметил глава министерства инфраструктуры.

По информации министерства, строительство новой полосы позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing-767, что будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое.

Напомним, полосу в одесском аэропорту начали строить осенью прошлого года. Финансирование в 2018 году планировалось на уровне 1,17 млрд грн.

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