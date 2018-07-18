ЕС ввел санкции против 6 причастных к строительству Керченского моста

Европейский Союз ввел индивидуальные санкции против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста в аннексированном Крыму.



Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.



"Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста", - написал Порошенко.

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По словам Порошенко, введение этих персональных санкций "свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма".



Порошенко поблагодарил европейских союзников за существенную поддержку Украины в противодействии российскому агрессору.

Отметим, 14 мая Совет ЕС принял решение о введении санкций против пяти лиц, ответственных за проведение выборов президента РФ в Крыму и Севастополе.

12 июня Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против РФ за проведение незаконных выборов в аннексированном Крыму.