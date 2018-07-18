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Освобождение заложников Кремля

Украина подаст комплексный иск в ЕСПЧ по всем политзаключенным в РФ украинцам

Украина подаст комплексный иск в ЕСПЧ по всем политзаключенным в РФ украинцам
Здание ЕСПЧ / Фото: flickr.com/photos/jodastephen

Промедление с подачей иска было вызвано желанием дипломатическим путем урегулировать проблему

18.07.18 33
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Украина в ближайшее время подаст в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) комплексный иск касательно украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых Россией.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что промедление с подачей иска было вызвано желанием дипломатическим путем урегулировать эту проблему.

"В ближайшие недели будет подан ещё один комплексный иск по всем политзаключенным в Европейский суд по правам человека", - сказал Петренко.

Отвечая на вопрос о том, когда именно будет подан этот иск, поскольку ранее заявлялось, что это будет сделано в июне-начале июля, министр пояснил: "Мы отсрочили подачу этого иска, рассчитывая на то, что дипломатическим путем удастся договориться относительно возвращения украинцев на территорию Украины... но мы видим, что с каждым днём эти шансы уменьшаются, так как государство-агрессор и его руководство абсолютно цинично относится к украинским узникам".

По его словам, после конечных консультаций с МИД будет подан иск, суть которого сводится к тому, что "в Российской Федерации происходит преследование украинских граждан по национальному признаку и что к этим гражданам не применяется никаких элементов правосудия".

"Иск готов, осталось только принять конечное решение, чтобы не навредить тем украинским гражданам, которые находятся в украинских тюрьмах", - добавил Петренко.

Отметим, ранее ПАСЕ и НАТО призвали Россию освободить всех политзаключенных.

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