Украина подаст комплексный иск в ЕСПЧ по всем политзаключенным в РФ украинцам

Украина в ближайшее время подаст в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) комплексный иск касательно украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых Россией.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".



Отмечается, что промедление с подачей иска было вызвано желанием дипломатическим путем урегулировать эту проблему.



"В ближайшие недели будет подан ещё один комплексный иск по всем политзаключенным в Европейский суд по правам человека", - сказал Петренко.

Отвечая на вопрос о том, когда именно будет подан этот иск, поскольку ранее заявлялось, что это будет сделано в июне-начале июля, министр пояснил: "Мы отсрочили подачу этого иска, рассчитывая на то, что дипломатическим путем удастся договориться относительно возвращения украинцев на территорию Украины... но мы видим, что с каждым днём эти шансы уменьшаются, так как государство-агрессор и его руководство абсолютно цинично относится к украинским узникам".



По его словам, после конечных консультаций с МИД будет подан иск, суть которого сводится к тому, что "в Российской Федерации происходит преследование украинских граждан по национальному признаку и что к этим гражданам не применяется никаких элементов правосудия".



"Иск готов, осталось только принять конечное решение, чтобы не навредить тем украинским гражданам, которые находятся в украинских тюрьмах", - добавил Петренко.



Отметим, ранее ПАСЕ и НАТО призвали Россию освободить всех политзаключенных.