В Киеве под зданием Национального агентства по предотвращению коррупции установили "памятник коррупции", сообщает Информатор.
Памятник представляет собой "позолоченного" мужчину в клетке с долларами на полу и золотом в мешках.
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Фото: kiev.informator.ua
Монумент планируют перемещать под здания других антикоррупционных органов.
Изготовление такой скульптуры обошлось в тысячу гривен, а "золотили" его при помощи баллончика с желтой краской.
Фото: kiev.informator.ua
Отметим, ранее в Киеве в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко открылся "Парк коррупции".