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Главная » Страна » Лидера С14 посадили под домашний арест по подозрению в организации погрома табора ромов в Киеве

Лидера С14 посадили под домашний арест по подозрению в организации погрома табора ромов в Киеве

Лидера С14 посадили под домашний арест по подозрению в организации погрома табора ромов в Киеве
Сергей Мазур / Фото: Андрей Новиков / Громадське

Адвокат Сергея Мазура будет подавать апелляцию 

18.07.18 20
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Суд отправил подозреваемого в организации погрома табора ромов в Киеве руководителя неонацистской организации C14 Сергея Мазура под круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение вынесла судья Голосеевского райсуда Наталья Чередниченко, передает РБК-Украина.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца.

Сам Мазур на суде заявил, что коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" якобы дважды обращалось к C14 с просьбой убрать территорию, где находился ромский табор.

"Поселенцы нападали на людей, что делала полиция - я уже неоднократно заявлял. Думаю, на них должно быть открыто уголовное производство. К нам обращались и из благоустройства дважды, чтобы мы убрали эту территорию. Мы занимались также закрытием точек наркоторговли по согласованию", - отметил подозреваемый.

Адвокат Мазура отметил, что будет обжаловать решение суда.

"Мы считаем, что это давление на организацию С14. Решение суда считаем неправомерным. Будем конечно обжаловать и подавать апелляцию. По делу было допрошено 5 ромов, но есть основания полагать, что показания сфальсифицированы", - сообщил адвокат.

Сами пострадавшие на заседание суда не явились, судья только зачитала их показания.

Напомним, 22 апреля на Лысой горе в Киеве участники украинской  неонацистской организации С14 выгнали ромов и сожгли их палатки и вещи. Глава киевской полиции Андрей Крищенко сначала заявил, что на Лысой горе сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор, однако после публикации в Сети видео, правоохранители все же открыли уголовное производство.

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