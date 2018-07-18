Лидера С14 посадили под домашний арест по подозрению в организации погрома табора ромов в Киеве

Суд отправил подозреваемого в организации погрома табора ромов в Киеве руководителя неонацистской организации C14 Сергея Мазура под круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение вынесла судья Голосеевского райсуда Наталья Чередниченко, передает РБК-Украина.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца.

Сам Мазур на суде заявил, что коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" якобы дважды обращалось к C14 с просьбой убрать территорию, где находился ромский табор.

"Поселенцы нападали на людей, что делала полиция - я уже неоднократно заявлял. Думаю, на них должно быть открыто уголовное производство. К нам обращались и из благоустройства дважды, чтобы мы убрали эту территорию. Мы занимались также закрытием точек наркоторговли по согласованию", - отметил подозреваемый.

Адвокат Мазура отметил, что будет обжаловать решение суда.

"Мы считаем, что это давление на организацию С14. Решение суда считаем неправомерным. Будем конечно обжаловать и подавать апелляцию. По делу было допрошено 5 ромов, но есть основания полагать, что показания сфальсифицированы", - сообщил адвокат.

Сами пострадавшие на заседание суда не явились, судья только зачитала их показания.

Напомним, 22 апреля на Лысой горе в Киеве участники украинской неонацистской организации С14 выгнали ромов и сожгли их палатки и вещи. Глава киевской полиции Андрей Крищенко сначала заявил, что на Лысой горе сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор, однако после публикации в Сети видео, правоохранители все же открыли уголовное производство.