В Украине будут чаще проверять детские лагеря

Госпродпотребслужба участит проверки детских летних лагерей после массового отравления в лагере "Ястребок" (Донецкая область).

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает "Интерфакс-Украина".



"Недавно сняли мораторий на проверки. Это (инцидент – ред) подпадает под компетенцию Госпродпотребслужбы, они будут больше заниматься проверками в детских лагерях. В министерстве сформированы инструкции в соответствии с санитарными нормами, они направлены нашим департаментам и в детские лагеря", – сказала она.

По ее словам, уже зафиксировано отравление 91 человека в лагере "Ястребок". Предполагается, что речь идет об отравлении сальмонеллезом.



Отмечается, что лабораторный центр в Донецкой области и Госпродпотребслужба взяли анализы крови, воды, пищи, воды с бассейна, чтобы посмотреть, что произошло.



"Шесть человек работают в пищеблоке, из них четверо взрослых заболели, еще другие взрослые, которые там работают, но большинство – это дети", – сказала Супрун.



Как сообщалось, 16 июля произошло массовое отравление в детском заведении оздоровления и отдыха "Ястребок". Недомогание почувствовали 60 детей, но уже на следующий день количество отравившихся увеличилось до 84.