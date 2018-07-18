Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в РФ, прислал из московского СИЗО натюрморт "Три грозди". Об этом сообщила его дочь Юлия в Facebook.
Рисунок выполнен с помощью шариковой ручки и карандаша.
"Новый рисунок отца из застенков СИЗО "Лефортово". "Роман Сущенко. 2018. Натюрморт. Три грозди. Бумага, шариковая ручка, карандаш", - написала она.
Фото: facebook.com/Юлия Сущенко
Напомним, за более чем полтора года заключения Сущенко уже нарисовал около двадцати рисунков. Среди них - французские Париж и Сен-Мало, маяк Ар-Мэн в Бретани, швейцарскую Женеву, итальянские Перуджу, Парму и Венецию, а также пейзажы украинской местности - реки Рось, Андреевского спуска и Владимирской горки в Киеве.