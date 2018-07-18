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Главная » Страна » Видео В Украине запустили серийное производство боеприпасов для гранатометов по стандартам НАТО

Видео В Украине запустили серийное производство боеприпасов для гранатометов по стандартам НАТО

<span class="label red">Видео</span> В Украине запустили серийное производство боеприпасов для гранатометов по стандартам НАТО
Фото: Укроборонпром

Выпуск снарядов наладили заводы "Импульс" и "Кузница на Рыбальском"

18.07.18 95
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Шосткинский завод "Импульс" и "Кузница на Рыбальском" в Киеве начали серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета - ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Впервые в Украине в сотрудничестве с "Кузницей на Рыбальском" было освоено и начато серийное производство 40-мм боеприпасов для автоматического гранатомета. Сейчас "Импульс" работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрения новых инструментов. При этом, в основном, создание таких боеприпасов - это ручная работа", - заявил директор завода "Импульс" Евгений Чернов.

ПГОФ-40 - граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, что соответствует установленному в НАТО стандарту боеприпасов к автоматическим гранатометам. По сравнению с 30-мм гранатами, которые сейчас используются в большинстве автоматических гранатометов, стоящих на вооружении украинской армии, 40-мм граната имеет большую мощность и разлет осколков.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса. 

Согласно указу, украинские производители оружия смогут сами экспортировать свою продукцию без посредничества государственных специализированных компаний. Также сняты ограничения по прямым контрактам для отечественных министерств силового блока на закупку оружия и военной техники за рубежом.

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