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Главная » Страна » В Днепре раскрыли сеть порностудий, где снимали несовершеннолетних

В Днепре раскрыли сеть порностудий, где снимали несовершеннолетних

В Днепре раскрыли сеть порностудий, где снимали несовершеннолетних
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители обнаружили 22 женщины, работавшие веб-моделями

18.07.18 144
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В Днепре правоохранители раскрыли сеть из шести онлайн-порностудий, где работали более 20 женщин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что сеть порностудий организовал 39-летний житель Днепра. Ему в этом помогала 31-летняя местная жительница.

Мужчина осуществлял общее руководство группой, в частности - координировал действия участников группы в части контроля работы проституток, подыскивал новых "сотрудниц", выплачивал деньги. В этом ему активно помогала женщина-соорганизатор.

Злоумышленники активно вовлекали в свою деятельность девушек и молодых женщин.

"Полицейские установили шесть мест расположения порностудий. Квартиры использовались для оказания сексуальных услуг клиентам. При этом установлены факты привлечения к работе порностудий и несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили 22 женщины, привлеченные к работе порностудий как веб-модели. Правоохранители изъяли 18 комплектов техники. Общая стоимость изъятого оборудования - 300 тысяч гривен. Кроме того, изъяты деньги в сумм 16 тысяч долларов США и 115 тысяч гривен.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, недавно полиция задержала супругов, снимавших порно с собственной четырехлетней дочкой.

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