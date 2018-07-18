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Главная » Страна » Крымские сепаратисты составили список противников аннексии полуострова

Крымские сепаратисты составили список противников аннексии полуострова

Крымские сепаратисты составили список противников аннексии полуострова
Фото: rbc.ua

В "крымское досье" попали актеры, режиссеры, политики и журналисты

18.07.18 83
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Созданная оккупантами Общественная палата Крыма составила так называемое "крымское досье", в которое вошли общественные деятели, которые публично не признают аннексию полуострова. Об этом сообщает РБК.

В список попали писатели Борис Акунин и Владимир Войнович, кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, прозаик, сатирик Виктор Шендерович, писательница Людмила Улицкая, а также телеведущая Ксения Собчак.

"Эти деятели культуры, поддавшиеся антироссийской пропаганде, словно под копирку повторяют транслируемые Западом тезисы о якобы незаконной аннексии Крыма, тем самым игнорируя осознанный выбор крымчан в марте 2014 года, что оскорбляет жителей полуострова ", - указывают авторы списка.

В список также вошли политические деятели из Крыма, которые открыто заявили о своем несогласии с оккупацией полуострова Россией. Это украинский депутат Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова (экс-министр экономики Крыма), экс-премьер Крыма, бывший депутат Верховной рады Сергей Куницын, а также экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

В "крымское досье" также попали нынешние главы прокуратуры, СБУ, Нацполиции АРК, ректор Таврического национального университета Владимир Казарин и несколько украинских журналистов.

Некоторые фигуранты списка прокомментировали попадание в "досье". Актриса Лия Ахеджакова заявила, что "никакой пропаганде не поддавалась", а просто считает, что "нельзя красть у людей территорию".

"Никого мы не оскорбляем, но мы считаем: то, что произошло, это дело противозаконное. И как бы пропаганда не внушала, что мы враги народа и русофобы, это неправда. Я, моя семья, люди, которые меня окружают и которых я люблю, хотим себя вести порядочно, а это акт непорядочного поведения. Мне неприятно, что моя любимая, моя дорогая страна и мой любимый народ оказались в позиции поведения непорядочных людей", - сказала она.

Писатель Владимир Войнович заявил, что всегда уважал мнение крымчан, но действия российских властей при проведении референдума назвал противоречащими международному праву и соглашениям.

"Один из моих предков был командующим Черноморским флотом, между прочим, и участвовал в завоевании Крыма. В Керчи похоронены мои родители. Поэтому Крым мне не чужая земля. Но вот на людей, включающих меня в подобные списки, мне плевать. Это злопатриотизм, даже идиотизм", - отметил Войнович.

По словам драматурга, российские власти могли развивать полуостров в сфере образования и культуры для проживающих на его территории россиян и без аннексии Крыма.

"Если считали, что украинская власть плохо управлялась, то могли просто помочь", - считает писатель.

Напомним, Общественная палата Крыма была создана после аннексии полуострова и призвана служить публичной площадкой для обсуждения проектов решений местной власти. Две трети состава Общественной палаты (24 из 36 членов) утверждают подконтрольные России парламент и правительство Крыма в равных долях, а оставшихся избирают утвержденные чиновниками члены палаты. 

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