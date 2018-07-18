Больше всего финансирования по принципу "деньги следуют за пациентом" получили учреждения первичной медицинской помощи в Киеве, Полтавской, Винницкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служб Минздрава.

13 июля 2018 года 152 медицинских учреждения получили деньги за обслуживание пациентов в июле по новой модели финансирования. Из них 140 - коммунальные учреждения в 20 областях Украины и в Киеве, в которых обслуживаются более 8 млн украинцев.

В Киеве больше заведений, которые подписали договора с Нацслужбой здоровья, соответственно, столичные центры первичной медицинской помощи в целом получили наибольшее финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом" - 28 медучреждений (более 84 млн грн).

Среди областей больше всего денег от Нацслужбы здоровья получили учреждения первичной медицинской помощи Полтавской (16 медучреждений и 28 млн грн), Винницкой (21 медучреждение и 28 млн грн) и Днепропетровской (14 медучреждений и 26 млн грн) областей. В Черновицкой области только одно заведение получило финансирование по новой модели на сумму 307 тыс. грн.

Впервые эти заведения получили финансирование не по территориальному принципу, а в зависимости от количества обслуживаемых пациентов. Деньги по тарифам Нацслужбы здоровья заведения будут получать ежемесячно. При этом ежемесячно сумма будет перечисляться в соответствии с ростом количества деклараций, которые подписывают пациенты с врачами этих медучреждений.

Источник: Минздрав

Напомним, министерство здравоохранения упростило процесс подписания деклараций с семейными врачами.