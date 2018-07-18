Детективы НАБУ подозревают пятерых человек в причастности к махинациям на Укрзализныце, в результате которых предприятие понесло ущерб 92 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, о подозрении сообщили чиновникам Укрзализныци и представителям ООО "Вог Аэро Джет" (весной 2018 года изменила название на ООО "Воленс Трейд").

В злоупотреблении властью или служебным положением подозреваются бывший руководитель филиала "Центр обеспечения производства" Укрзализныци, его экс-заместитель и начальник отдела этого филиала, а также два представителя компании-поставщика.

Местонахождение трех из указанных лиц - экс-руководителя филиала и двух представителей компании-поставщика - неизвестно. Относительно остальных подозреваемых - решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, в результате махинаций с документами Укрзализниця переплатила за дизтопливо 92 млн грн. Как утверждают детективы НАБУ, эти махинации привели к тому, что в дальнейшем предприятие переплатило 22 млн грн.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

Источник: nabu.gov.ua