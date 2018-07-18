В среду, 18 июля, в Мукачево силовики провели спецоперацию. Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался скрыться от них на авто. Во время погони звучали звуки выстрелов. Об этом сообщает Мukachevo.net.

Украинская правда со ссылкой на спикера Нацполиции Ярослава Тракало сообщает, что силовики провели спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы, подозреваемой в наркоторговле.

"В рамках производства сотрудники Департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков под процессуальным руководством военной прокуратуры проводят спецоперацию по задержанию членов ОПГ, которая в течение длительного времени занималась незаконной поставкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах на территории области и других регионов страны", - рассказал он.

По словам Тракало, во время проведения спецоперации и задержания правонарушители оказали сопротивление. Пытаясь скрыться на автомобиле, они совершили наезд на сотрудника полиции.

"Для остановки транспортного средства правоохранители применили огнестрельное табельное оружие. Сейчас задержаны члены этой ОПГ. Решается вопрос об избрании меры пресечения", – отметил Тракало.

По его словам, в рамках спецоперации, изъяты наркотические средства в особо крупных размерах, а также огнестрельное и холодное оружие.

Напомним, таможенники Азербайджана пресекли попытку транзита наркотиков, которые были отправлены из Ирана в Украину.