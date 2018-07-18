Американцы стали хуже относиться к России, - опрос

Две трети американцев (68%) рассматривают Россию в качестве недружественной страны или врага США. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на результаты опроса NBC News и SurveyMonkey.

При этом за год количество американцев, которые негативно относятся к РФ, выросло на 9%. В 2017 году только 59% опрошенных называли ее недружественным государством или врагом. Такие результаты свидетельствуют об ухудшении отношения американцев к России во времена президентства Трампа и федерального расследования о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

Сторонники Демократической партии относятся к России более негативно, чем республиканцы. 47% демократов назвали Россию наиболее актуальной угрозой для США. На тот же вопрос утвердительно ответили 10% республиканцев и 24% тех, кто не ассоциирует себя ни с одной из партий.

Опрос также выявил обеспокоенность американцев киберугрозами: 45% респондентов назвали кибератаки наибольшей опасностью для США, в то время как 9 месяцев назад так считал лишь 31% респондентов. Большинство опрошенных - 59%, заявили, что, по их мнению, правительство делает недостаточно, чтобы остановить вмешательство других стран в американские выборы.

Также, 59% американцев обеспокоены возможностью вмешательства США в военный конфликт в течение следующих четырех лет. Девять месяцев назад это беспокоило 72% американцев.

Опрос проводился накануне встречи президентов США и России в Хельсинки.

Напомним, 13 июля спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. В МИД РФ эти обвинения назвали вбросом, клеветой и очередной "пустышкой".

16 июля в Хельсинки на совместной пресс-конференции с российским президентом Дональд Трамп заявил, что не может быть и речи о его сговоре с Россией накануне выборов, так как он тогда еще не был знаком с Путиным, и добавил, что выиграл выборы благодаря "блестяще" проведенной кампании.

Однако уже на следующий день Трамп изменил свою точку зрения. Он заявил, что в Хельсинки его неправильно поняли, и что он доверяет выводам американских спецслужб о том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США.