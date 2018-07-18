Пять лет тюрьмы получила горе-мать за попытку продать своего четырехлетнего сына

В Хмельницкой области суд приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, которая попыталась продать собственного четырехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В феврале 2018 года 32-летняя жительница Белогорского района Хмельницкой области передала за 15 тыс. грн мальчика посторонним лицам для занятия попрошайничеством на территории Тернопольской области, что подтвердила соответствующей распиской.
После получения средств злоумышленница была задержана.
Изяславский районный суд признал горе-мать виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (незаконное соглашение относительно малолетнего ребенка), и приговорил ее к 5 годам лишения свободы.
Напомним, полиция задержала в Черкасской области женщину, которая на выходе из роддома продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн.