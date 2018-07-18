Пять лет тюрьмы получила горе-мать за попытку продать своего четырехлетнего сына

В Хмельницкой области суд приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, которая попыталась продать собственного четырехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале 2018 года 32-летняя жительница Белогорского района Хмельницкой области передала за 15 тыс. грн мальчика посторонним лицам для занятия попрошайничеством на территории Тернопольской области, что подтвердила соответствующей распиской.

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После получения средств злоумышленница была задержана.

Изяславский районный суд признал горе-мать виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (незаконное соглашение относительно малолетнего ребенка), и приговорил ее к 5 годам лишения свободы.

Напомним, полиция задержала в Черкасской области женщину, которая на выходе из роддома продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн.