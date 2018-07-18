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Главная » Страна » Документ Член фракции "Самопомощь" решил сложить депутатские полномочия

Документ Член фракции "Самопомощь" решил сложить депутатские полномочия

<span class="label red">Документ</span> Член фракции "Самопомощь" решил сложить депутатские полномочия
Андрей Журжий / Фото: KP.UA

Андрей Журжий заявил о невозможности эффективно исполнять свои  обязанности в условиях "отката совершенных реформ"

18.07.18 78
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Народный депутат от Самопомощи Андрей Журжий написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

Свое решение Журжий в заявлении на имя главы Верховной Рады Андрея Парубия объяснил невозможностью эффективно исполнять свои депутатские обязанности в условиях "отката совершенных реформ" накануне будущих выборов в парламент.

"Учитывая указанное и принимая во внимание обещание избирателям не избираться в Верховную Раду на будущих выборах, я не вижу оснований для дальнейшего пребывания в составе Верховной Рады Украины восьмого созыва, и обращаюсь к Вам с заявлением о сложении депутатских полномочий", - говорится в заявлении депутата.

Журжий сможет сложить депутатские полномочия после того, как Парубий инициирует голосование за его отставку в Верховной Раде. Сообщается, что в случае если Рада поддержит заявление Журжия, то его место займет Юлия Вусенко (№ 36 избирательного списка), являющаяся депутатом Луцкого горсовета.

Источник: facebook.com/samopomich.ua

Напомним, 13 июля спикер Андрей Парубий объявил закрытой восьмую сессию Верховной Рады VIII созыва. Согласно календарному плану следующая сессия откроется 4 сентября.

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