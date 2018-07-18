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Главная » Страна » Горбатюк пожаловался на Параюска и Бубенчика

Горбатюк пожаловался на Параюска и Бубенчика

Горбатюк пожаловался на Параюска и Бубенчика
Срегей Горбатюк / Фото: Радио Свобода

Депутат и активист не ходят к следователю

18.07.18 102
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Депутат Владимир Парасюк и подозреваемый в стрельбе по правоохранителям Иван Бубенчик не являются к следователю и не предоставляет показаний по делу убийствах правоохранителей во время событий Евромайдана. Об этом сообщает руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире Громадського.

"Относительно расследования убийства правоохранителей, где должен быть допрошен Парасюк и еще ряд лиц, - к сожалению, они выбрали тактику не являться к следователю и не давать показаний. По моему мнению, это неправильно, потому что эти показания нужны для того, чтобы разобраться, установить все обстоятельства, чтобы не было пятен в этом расследовании", - рассказал Горбатюк.

Он т добавил, что Иван Бубенчик также отказывается являться к следователю в качестве подозреваемого, в связи с этим ему не могут изменить меру пресечения, и что также тормозит расследование.

Напомним, на минувшей неделе генпрокурор своим приказом ликвидировал четыре самостоятельных структурных подразделения Генпрокуратуры, среди которых департамент специальных расследований, и создал два управления, в том числе одноименное. Сергея Горбатюка назначили главой управления спецрасследований ГПУ. 

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