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Главная » Страна » Боевики за сутки 17 раз нарушали перемирие
Ситуация на Донбассе

Боевики за сутки 17 раз нарушали перемирие

Боевики за сутки 17 раз нарушали перемирие
Фото: Пресс-центр АТО

Противник применил запрещенное оружие

19.07.18 14
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Боевики за прошедшие сутки, 18 июля, 17 раз открывали огонь по позициям операции объединенных сил на Донбассе, в том числе трижды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.

Ни один украинский военный в течение суток не погиб.

По данным разведки, двое оккупантов погибли, еще пятеро были ранены.

"Российские оккупационные войска проявили активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехового, Луганского, Светлодарска, Пивденного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Светлодарской дуги трижды применил 82-мм минометы", - сообщают в ООС.

Кроме этого, в районе Станицы Луганской боевики совершили очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы.

В течение текущих суток, 19 июля, боевики дважды открывали огонь по позициям ООС возле Песков и Водяного. 

Напомним, российского боевика застрелили при попытке сдаться ВСУ.

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