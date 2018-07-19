Россия может ввести санкции против Украины, - СМИ

Российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины.
Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники.
Отмечается, что пакет мер должен быть принят в виде указа президента и станет частью общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику.
Предложения по запрету импорта определенных товаров из Украины должны быть подготовлены в правительстве РФ к 1 августа.
По словам источника издания, первыми в списке санкционных товаров могут оказаться украинские удобрения.
Также под санкции могут попасть и отдельные украинские граждане. Подобная возможность, утверждает один из собеседников издания, обсуждалась еще с 2014 года.
В российский санкционный список могут попасть украинские бизнесмены, политики и госслужащие, возможной мерой воздействия на которых станет блокировка активов в РФ.
Напомним, сенат США призвал к ужесточению санкций против России после саммита в Хельсинки.