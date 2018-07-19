Днепразот собирается возобновить производство хлора

Предприятие Днепроазот готовится через три дня полностью запустить производство хлора.

Об этом рассказала вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, сообщает 112.ua.

"Пока они не работают. Готовятся к запуску, но мощности не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объем производства, нужно 3 суток, это достаточно сложное производство", – отметила Бабий.

Самая сложная ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в четырех областных центрах: Харькове, Кропивницком, Виннице и Запорожье.

Как отмечают на предприятии, пришлось остановить производство, поскольку из-за подорожания энергоресурсов создание их продукции стало невыгодным.

Напомним, Днепразот оштрафуют за отказ продавать хлор.