Киевская власть отказалась отменять повышение стоимости проезда в транспорте

Киевгорсовет отказался вводить запрет на повышение стоимости проезда в транспорте до внедрения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита столичной подземки и Киевпасстранса.
Об этом сообщает Укринформ.
За соответствующее решение проголосовали только 24 депутата горсовета при минимально необходимых 61.
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Автор проекта решения, депутат Киевсовета от фракции Свобода Юрий Сиротюк отметил, что документом предусматривалось запретить повышение тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в Киеве до внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда и проведения полного независимого публичного аудита коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс".
По его словам, планировалось отменить распоряжение от 5 июля, которым была повышена стоимость проезда в коммунальном транспорте.
Напомним, деньги от повышения тарифов в Киеве пойдут на зарплаты транспортникам.