Украина начала импортировать жидкий хлор из Румынии

Украина начала завозить хлор из Румынии, также ожидаются поставки из Польши, Словакии и Узбекистана.



Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, передает 112 Украина.



"Из Румынии уже потихоньку заезжает малыми партиями, 30-40 тонн в неделю. Но этого недостаточно для общей потребности. Словакия, Польша могут начинать отгрузки, и их хлор может быть в Украине до 30 августа. Что касается Узбекистана, они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа", - заявил она.

При этом с поставками хлора из других стран могут возникнуть проблемы, потому что цистерны с европейским хлором не могут изменять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. В то же время завоз жидкого хлора в контейнерах автомобилем занимает довольно много времени, с учетом того, что таких контейнеров недостаточно, сообщили в Киевводоканале.



Бабий отметила, что на протяжении этой недели переоборудовались все мощности для того, чтобы перераспределять все оставшиеся запасы хлора среди других водоканалов.

Напомним, завод Днепразот остановился 15 июня. Причина - убыточность предприятия. В Киевводоканале уже предупредили, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на Днепразоте могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды в столице.

В Николаеве из-за проблем с поставками жидкого хлора уже решили ограничить водоснабжение.

Кроме того, в Днепропетровской области тоже есть проблемы с водой.

Предприятие Днепроазот готовится через три дня полностью запустить производство хлора в Украине.