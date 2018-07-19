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Видео, фото В Черниговской области испытали новый боевой модуль

<span class="label red">Видео, фото</span> В Черниговской области испытали новый боевой модуль
Фото: facebook.com/szgurets

Максимальная дальность пуска - 5 километров

19.07.18 91
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В Черниговской области на Гончаровском военном полигоне состоялась демонстрация нового боевого модуля, установленного на боевой колесной бронированной машине Козак-2М.

Об этом сообщил военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Это трехсторонний проект, в котором принимают участие турецкая компания Aselsan, государственное Киевское конструкторское бюро Луч, а также частное предприятие НПО Практика, которое является разработчиком и производителем боевой машины.



Отмечается, что этот модуль может оснащаться различными типами пулеметов, но главная его ударная сила - это украинский противотанковый ракетный комплекс Барьер в исполнении с увеличенным количеством ракет на пусковой. Это четыре ракеты Р-2С. Максимальная дальность пуска - 5 километров, бронепробиваемость за динамической защитой - 800 миллиметров.



Также могут применяться ракеты с осколочно-фугасной и термобаричой боевой частью. Система управления ракетой - лазерная, полуавтоматическая. Масса модуля - около 400 килограммов.



"Во время испытаний днем были осуществлены пуски управляемой противотанковой ракетой ЖК-2С на расстояние в 1,8 километра по движущейся мишени, а также ночью - на расстоянии в 3 километра по бронированной цели, с использованием тепловизора компании Aselsan. За пусками наблюдала зарубежная военная делегация. Пуски были удачными", - сообщил эксперт.

Напомним, в Вооруженных силах Украины с начала военного конфликта на Донбассе проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружений и военной техники.

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