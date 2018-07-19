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Главная » Страна » Госдеп уверен, что малазийский Боинг сбила Россия
Крушение Boeing на Донбассе

Госдеп уверен, что малазийский Боинг сбила Россия

Госдеп уверен, что малазийский Боинг сбила Россия
Обломок сбитого "Боинга" / Фото: Getty Images

США призывают РФ признать свою вину в катастрофе

19.07.18 872
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Правительство США продолжает придерживаться позиции, что за катастрофу авиарейса MH17 в небе над Украиной в 2014 году ответственна Россия. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Позвольте мне еще раз подчеркнуть: США возлагают ответственность за сбитый авиалайнер MH17 на Россию", — заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойер, отвечая на вопрос журналиста о позиции Вашингтона по этому вопросу.

Она добавила, что правительство США полностью доверяет выводам Объединенной следственной группы, установившей, что самолёт был сбит российской ракетой земля-воздух, запущенной с территории Украины, временно подконтрольной российским силам.

"Настало время для России признать свою роль в уничтожении самолета и прекратить циничную кампанию дезинформации", — сказала Нойер.

Напомним, самолёт Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

На этой неделе министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7), а также лидеры Евросоюза опубликовали заявления, в которых призвали Россию сотрудничать со следствием.

 

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