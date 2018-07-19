Мэра Сколе задержали за взятку

Чиновник требовал переписать гараж на свою мать

Мэра города Сколе Львовской области задержали на взятке. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Мэру г. Сколе, которого задержали на получении неправомерной выгоды, сообщили о подозрении", - говорится в сообщении.

Чиновник требовал от лица переоформить на свою мать гаражное помещение ориентировочной стоимостью 70 тыс грн.

При этом, градоначальник совершил преступление на этапе апелляционного обжалования приговора суда, который за полученную служащим взятку назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения. Санкция инкриминируемой ему статьи (ч.3 ст.368 УК) предусматривает до 10 лет заключения.

Как сообщал Фокус ранее, в ГПУ заявляют об активизации взяточников.