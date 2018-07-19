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Главная » Страна » Аэропорт "Борисполь" намерен к началу июля завершить переговоры по слотам с Ryanair

Аэропорт "Борисполь" намерен к началу июля завершить переговоры по слотам с Ryanair

Аэропорт "Борисполь" намерен к началу июля завершить переговоры по слотам с Ryanair
kbp.aero

Руководство крупнейшего аэропорта Украины ожидает от ирландского авиаперевозчика подтверждения плана по полетам

19.07.18 103
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Госпредприятие "Международный аэропорт "Борисполь" планирует завершить согласование слотов с ирландским авиаперевозчиком Ryanair в июле 2018 года. Об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне.

Сообщается также, что Аэропорт пока не получил подтверждения заявленных планов по полетам от лоу-коста.

"Мы ждем сейчас от Ryanair ответа на наше письмо, где мы подтвердили им большую часть слотов на то время, которое они запросили. А по тем временным интервалам, которые для нас вызывают опасения и сложности, мы предложили некоторое смещение в пределах часа. Надеюсь, что в ближайшее время мы завершим согласование. Я не вижу никаких острых моментов. В обычном режиме отработаем эти вопросы, как это происходит с другими компаниями. Компании будет предоставлена возможность лететь в аэропорт "Борисполь" по всем маршрутов, которые они наметили", - пояснил Е.Дыхне.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим аэропортом Украины с общей занимаемой площадью около 1000 га. Аэропорт имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м и шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м и шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик  Ryanair отменил все рейсы, которые должны были отправляться из трех стран Европы 25 и 26 июля.

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