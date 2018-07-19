Пограничникам приказали готовиться к деоккупации Донбасса

На сегодняшний день основная задача Госпогранслужбы - подготовка к возобновлению суверенитета и территориальной целостности Украины на территории ОРДЛО.



Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает ТСН.

"Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", - сказал он.



Отмечается, что ГПСУ должна быть готова к взятию под контроль границы после начала деоккупации Донбасса.



Троян добавил, что существенную роль играет авиационная безопасность госграницы. Именно для этого Украина договорилась о закупке новых вертолетов для МВД у Франции.

"Как вы знаете, до конца этого года мы уже получим первые четыре вертолета. Госпогранслужба должна активно готовиться к получению машин. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени; ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе", - рассказал замглавы МВД.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает вводить миротворцев на оккупированные территории Донбасса поэтапно с одновременной заменой администрации боевиков на украинскую. Свой план он назвал стратегией "малых шагов".