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Реинтеграция Донбасса

Пограничникам приказали готовиться к деоккупации Донбасса

Пограничникам приказали готовиться к деоккупации Донбасса
Фото: dpsu.gov.ua

Существенную роль играет авиационная безопасность госграницы

19.07.18 656
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На сегодняшний день основная задача Госпогранслужбы - подготовка к возобновлению суверенитета и территориальной целостности Украины на территории ОРДЛО.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает ТСН.

"Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", - сказал он.

Отмечается, что ГПСУ должна быть готова к взятию под контроль границы после начала деоккупации Донбасса.

Троян добавил, что существенную роль играет авиационная безопасность госграницы. Именно для этого Украина договорилась о закупке новых вертолетов для МВД у Франции.

"Как вы знаете, до конца этого года мы уже получим первые четыре вертолета. Госпогранслужба должна активно готовиться к получению машин. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени; ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе", - рассказал замглавы МВД.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает вводить миротворцев на оккупированные территории Донбасса поэтапно с одновременной заменой администрации боевиков на украинскую. Свой план он назвал стратегией "малых шагов".

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