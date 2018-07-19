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Главная » Страна » Фото Украинские власти должны активнее добиваться освобождения политзаключенных, - Сенцов
Освобождение заложников Кремля

Фото Украинские власти должны активнее добиваться освобождения политзаключенных, - Сенцов

<span class="label red">Фото</span> Украинские власти должны активнее добиваться освобождения политзаключенных, - Сенцов
top.rbc.ru

Состояние режиссера продолжает ухудшаться

19.07.18 8
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В четверг, 19 июля, адвокат Дмитрий Динзе посетил украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

По его словам, состояние политзаключенного продолжает ухудшаться.

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью. Стало плохо, и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается. Говорит: "Сколько меня хватит, столько и протяну", - рассказал адвокат.

По словам журналиста, Сенцов выразил недоумение, почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой.

"Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных", - рассказал адвокат.

Сенцов также передал приветы фигуранту дела "крымских диверсантов" Евгению Панову и Владимиру Балуху.

Камера, где содержится Олег Сенцов / Фото: facebook.com/anton.naumlyuk

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына. 

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