Договор об открытом небе с ЕС будет подписан весной, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом будет подписано весной 2019 года. Об этом сообщает УНИАН.

"Я верю, что добрая воля Испании и Европейской комиссии даст нам решение уже в ближайшем будущем. И я надеюсь, что весной следующего года это соглашение уже будет подписано", — сказал министр во время конференции по итогам проекта Twinning, направленного на приведение украинских аэропортов в соответствие с нормами ЕС.

Он добавил, что сейчас отсутствие открытого неба существенно ограничивает развитие авиационного сообщения между Украиной и странами Европы.

Переговоры о совместном воздушном пространстве ведутся уже несколько лет, однако подписание соглашения откладывается из-за территориального спора между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара.