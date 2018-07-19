Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" прекратил голодовку в Ростовском СИЗО

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усейн Куку на 23 день голодовки согласился на просьбу своей жены Мерьем Куку снова принимать пищу. Об этом она рассказала Громадському.

"Я вчера была с ним на свидании. Увидела его в очень плохом состоянии. Конечно, я просила его прекратить голодовку и передала ему слова поддержки от общественности и также их просьбы прекратить голодовку. Он мне пообещал", - рассказала Мерьем Куку.

По ее словам, Эмир-Усеин Куку за время голодовки с 26 июня похудел на 13 килограммов.

"Но это неточная цифра, потому что от него скрывали его вес. Он очень слабый, состояние на грани критического. Я передала ему посылку с детским питанием", - добавила жена политзаключенного.

Она добавила, что ее муж в Ростовском СИЗО читает "Новую газету" и Коран и пересказывает всем привет и благодарность за поддержку.

Глава Общественной наблюдательной комиссии по Ростовской области Леонид Петрашис подтвердил, что Куку прекратил голодовку 18 июня.

Напомним, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму. В июле 2016 года он был помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый". Впоследствии его обвинили в подготовке к "насильственному захвату власти".

В декабре 2017 года Куку был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону. 26 июня он объявил голодовку.